Rocksong Italië verrassend aan leiding bij bookmakers

TV

Eindredacteur Songfestival: ’Ik snap teleurstelling Ilse DeLange’

Gerben Bakker, het creatieve brein achter de optredens van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, snapt dat Ilse DeLange teleurgesteld is dat ze de komende week geen zichtbare rol heeft in een van de drie liveshows. Voor de zangeres was echter geen ruimte in het ’verhaal’ dat de makers willen vert...