First Dates-barman Victor: ’Ik ben wezen vissen met een moordenaar’

Hij vertelt over een vistripje met zijn vriendin, twee jaar geleden in Kaapverdië. „We leerden er een stel kennen in een restaurant, waarmee we zijn wezen vissen en varen. Toen we terug waren in Nederland, zagen we op Facebook dat zij was overleden.”

Alsof dat al niet heftig genoeg is, vervolgt Victor: „Hij had haar doodgeschoten en toen zichzelf. Hij heette eigenlijk Titus Bradley, een Engelsman die vier ton verduisterd had en op de vlucht was. Ik ben dus wezen speervissen in een haaiengebied met een man die uiteindelijk een moordenaar bleek te zijn.”