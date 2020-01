Modern Family-ster Jesse Tyler Ferguson wordt vader

Ferguson was samen met acteur Charlie Hunnam te gast bij James Corden en de drie mannen hadden het over hoe het voelde om de leeftijd van 40 te hebben gepasseerd. „Ik heb het idee dat je dan pas echt een volwassene wordt”, zei Jesse. „Zo van: ik moet serieuzer gaan nadenken over dingen.”

De acteur besloot zijn geheim te delen. „Ik heb dit eigenlijk nog aan niemand verteld - en ik hoop dat we het tussen ons drieën kunnen houden - maar mijn man en ik verwachten in juli een baby.”

Ferguson trouwde in 2013 met advocaat Justin Mikita. Ze zijn ruim negen jaar samen.