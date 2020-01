Cabaretier Martijn Koning Ⓒ ANP Kippa

Het geven van een oudejaarsconference is misschien wel de grootste eer voor een Nederlandse komiek. Niet iedereen is daar even geschikt voor, zo bleek gisteravond. Waar de geëngageerde Claudia de Breij tussen enkele negatieve reacties vooral lof oogstte, werd Martijn Koning op sociale media neergesabeld.