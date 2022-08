Marc-Marie Huijbregts spreekt steun voor Roxeanne Hazes uit

„Ik wil kudo’s geven aan Roxeanne Hazes”, zegt Huijbregts, die stelt de zangeres nog te kennen uit de tijd dat zij huisband was bij De Wereld Draait Door en hij daar als vaste tafelheer zat. „Ik wil haar even een hart onder de riem steken en zeggen dat zij zich nergens iets van aan moet trekken.” De cabaretier zegt ook ’team Roxeanne’ te zijn en haar een ’superleuke vrouw’ te vinden.

Met zijn steunbetuiging reageert Huijbregts op de kwestie waarbij de dochter van de overleden volkszanger André Hazes ruim een week geleden in het programma Beste Zangers had verteld dat ze „de grootste klap” uit haar jeugd kreeg toen haar moeder vlak na het overlijden van haar vader een boek ging schrijven. „Toen heb ik mijn moeder negen maanden niet bij me gehad. Juist op het moment dat je haar zo nodig hebt om te rouwen”, sprak de zangeres openhartig.

Moeder Rachel Hazes reageerde vervolgens via sociale media met een statement waarin zij stelde ’vol verbazing’ kennis te hebben genomen van de uitspraken van Roxeanne. Broer André jr. steunde moeder Rachel vervolgens door onder haar statement te schrijven dat hij de berichten over de uitspraken van zijn zus ’met pijn in mijn hart en plaatsvervangende schaamte’ had gelezen. Ook schreef hij zich er niet in te herkennen.