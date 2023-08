The Price Is Right-presentator Bob Barker (99) overleden

„Het is met grote droefheid dat we aankondigen dat ’s werelds grootste MC die ooit heeft geleefd, Bob Barker, ons heeft verlaten”, liet zijn voormalige woordvoerder Roger Neal weten aan Amerikaanse media, waaronder ET. TMZ bracht het nieuws als eerste naar buiten. Neal laat ook weten dat er op verzoek van Barker geen begrafenis- of herdenkingsdienst wordt gehouden voor de oud-presentator. Hij wordt naast zijn in 1981 overleden vrouw Dorothy Jo begraven op de Forest Lawn Memorial Cemetery in de Hollywood Hills.

Barker verscheen in 1953 voor het eerst op tv in de Verenigde Staten als presentator van het programma Truth or Consequences. Hij presenteerde dat programma 20 jaar. In 1972 ging hij The Price is Right presenteren, dat later in Nederland op televisie kwam als Sterrenslag met Hans Kazàn. Barker werd een van de populairste presentatoren op de Amerikaanse tv. Naast zijn tv-werk was Barker actief als dierenrechtenactivist. Na zijn vertrek bij The Price Is Right leefde de presentator voornamelijk buiten de schijnwerpers.