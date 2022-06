Hoe kon het misgaan tussen Shakira en Piqué? ’Hij is mijn allergrootste steun’

Sterren

Acteur Nick Cannon heeft zeven kinderen: ’Ik ben heel zichtbaar in hun leven’

Nick Cannon zorgt ervoor dat hij „heel zichtbaar” is in het leven van al zijn kinderen, ook al zijn het er veel. Dat zegt de 41-jarige acteur in een interview met Men’s Health. Cannon is vader van zeven kinderen en verwacht binnenkort een achtste kind.