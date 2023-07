Kevin Spacey vrijgesproken van alle aanklachten van seksueel wangedrag

Spacey oogde enorm opgelucht nadat de jury had geoordeeld dat hij onschuldig is. Hij huilde en veegde zijn gezicht af met een zakdoekje. Ook slaakte hij een diepe zucht voordat hij zijn team omhelsde. Bij het verlaten van de rechtbank knikte Spacey naar de jury.

Vervolgens stond hij kort de pers te woord. „Ik kan me voorstellen dat velen van jullie kunnen begrijpen dat het, na alles wat er vandaag is gebeurd, veel is om te verwerken”, zei de woensdag 64 geworden acteur. „Maar ik wil wel zeggen dat ik de jury enorm dankbaar ben dat ze de tijd hebben genomen om al het bewijsmateriaal en alle feiten zorgvuldig te onderzoeken voordat ze tot hun beslissing kwamen en ik ben nederig door de uitkomst.”

Spacey bedankte daarna ook alle mensen die werkzaam zijn in de rechtbank en zijn eigen team. Daarna vertrok hij weer zonder vragen van de aanwezige media te beantwoorden.

Vier mannen

De jury in de zedenzaak tegen Spacey ging maandag in beraad over het vonnis. In de rechtbank in Londen zijn de afgelopen weken meerdere getuigen aan het woord gekomen. Vier mannen beschuldigden Spacey van seksueel wangedrag tussen 2004 en 2013. Zij deden ieder hun verhaal en ook hun vrienden en familie spraken. Spacey zelf nam eveneens plaats in de getuigenbank, waar hij werd ondervraagd.

Een van de vier aanklagers beweerde dat Spacey hem „als een cobra” bij zijn kruis had gegrepen. Die beschuldiging deed hij in de rechtbank af als ’waanzin’. Over beschuldigingen van twee andere van de vier mannen zei Spacey dat die hadden plaatsgevonden met ’wederzijdse instemming’. En over de vierde beschuldiging zei Spacey dat hij de man wat ’onhandig’ had benaderd, maar niet meer dan dat.

De zaak tegen Spacey begon eind juni in de rechtbank in Londen. De tweevoudig Oscar-winnaar werd in 2017 door meerdere mannen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De beschuldigingen zorgden ervoor dat hij kort daarna moest vertrekken uit de Netflix-serie House of cards. In de Verenigde Staten liepen soortgelijke zaken tegen de acteur, sommige werden geschikt en andere geseponeerd.