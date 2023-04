Jamie Oliver en vrouw Jools opnieuw getrouwd

„We vonden het bijzonder om te vieren dat we onze huwelijksgeloften gingen hernieuwen voordat onze kinderen allemaal het huis uitgaan”, schrijft Oliver bij een aantal foto’s van de bruiloft, die plaatsvond op een luxueus resort op de Malediven. „Het was heel speciaal, grappig en romantisch, waarbij de woorden tijdens de ceremonie nog meer klopten nu we samen zo ver zijn gekomen.”

Jamie en Jools hebben er naar eigen zeggen altijd van gedroomd eens naar de Malediven te gaan, dus grepen ze dit moment daarvoor aan.

Het stel trouwde op 24 juni 2000 in het Engelse dorpje Rickling. De twee hadden toen al acht jaar een relatie. Samen hebben ze vijf kinderen: Poppy Honey Rosie (21), Daisy Boo Pamela (19), Petal Blossom Rainbow (14), Buddy Bear Maurice (12) en River Rocket Blue Dallas (6).