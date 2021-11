Gitarist Kensington: ’Ik was boos op Eloi en gooide met dingen’

Het was op een klein vliegveld in Frankrijk dat Eloi zijn aankondiding deed. De band had net gewerkt aan het album Time. Drummer Niles Vandenbergliet weten al aan zijn gezicht te kunnen zien dat het serieus was wat hij wilde zeggen. „Dat was een van de allerlastigste en kutste gesprekken die ik in mijn leven gevoerd heb”, vertelde Eloi via live video. „Het was emotioneel, zwaar en ongekend moeilijk. Je maakt het toch uit met drie mannen met wie je zo’n tijd samen bent geweest.”

Gitaris Casper Starreveld liet weten dat het ’heel emotioneel’ was. „Ik begreep wat hij zei, maar voelde niet hetzelfde. Ik ben in het begin boos geweest op Eloi. Ik schold en gooide met dingen. Het was alsof we met zijn vieren op een feestje waren en hij als enige naar huis wilde. Inmiddels snap ik het beter.”

Het is dan ook een opluchting voor de band dat ze het grote nieuws vrijdag bekend konden maken. Ze gaven toen al aan dat er geen ruzie was in de band, maar wel een verschil in toekomstvisie. Eloi licht zondagavond toe: „Dat bombastisc∂he is nu wel klaar voor mij. Het kleinere, akoestische geluid ligt dichter bij me.” Voor hem was de vijftien jaar bij Kensington ook ’creatief rond’. „Ik merkte met het laatste album al dat ik niet veel inspiratie meer voelde binnen deze groep. Het enige waar ik nog over kon schrijven was het einde. Dat was voor mij het afsluitstuk.”

Nieuwe zanger

De drie overige bandleden gaan wel door met de band. In de studio van Humberto vertelden zij op zoek te gaan naar een andere zanger. Dat zal pas in het najaar van 2022 gaan gebeuren. Eloi Youssef blijft nog tot de concerten in Ziggo Dome in 2022 zanger van de groep. "We gaan daar vieren wat we hebben bereikt", zei gitarist Starreveld daarover.

Op de vraag wat Youssef na Kensington gaat doen, had hij nog geen antwoord. "Lastige vraag. Ik denk dat de vraag is op welke manier ga ik doen wat ik wil doen. Zingen blijf ik doen, omdat ik dat leuk vind. Schrijven zal ik ook blijven doen, omdat ik dat leuk vind. Ik zal altijd in dienst van de luisteraar staan. Maar ik wil het eerst op een liefdevolle manier afsluiten."