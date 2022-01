’Brad Pitt (58) aan het daten met Zweedse zangeres Lykke Li (35)’

Brad en Lykke Li, wier echte naam Lykke Zachrisson is, werden door omstanders gespot bij het restaurant Mother Wolf dat recent is geopend in Hollywood. „Honderd procent zeker dat het Brad en Lykke waren”, aldus een bron. Anderen melden dat de twee hun romance goed onder de radar hebben weten te houden doordat ze op steenworp afstand van elkaar wonen en dus vrijwel ongezien door paparazzi bij elkaar langs kunnen gaan.

Lykke heeft een zesjarige zoon met haar ex-vriend Jeff Bhasker, die voorheen ook haar producer was. Brad is nog altijd verwikkeld in een ’vechtscheiding’ met zijn ex Angelina Jolie, met wie hij zes kinderen deelt.