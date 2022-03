Ye koopt handtas van kwart miljoen voor nieuwe liefde

Het zou gaan om een tas die in 2004 in een zeer beperkte oplage is uitgekomen. De directeur van Privé Porter, het bedrijf dat de tas aan Ye verkocht, laat aan Entertainment Tonight weten dat hij het cadeautje persoonlijk bij Jones heeft afgeleverd. De rapper zou via FaceTime hebben toegekeken toen ze het cadeau uitpakte. Gezien Jones zich al vaker aan Ye zou hebben laten ontvallen hoe mooi ze handtas vond, was ze volgens de directeur dan ook ’oprecht blij’.

Vorig jaar liep het huwelijk van Ye en Kim Kardashian op de klippen. Hoewel hij in de afgelopen maanden meerdere keren op sociale media heeft laten blijken zijn ex terug te willen, is Jones al zijn tweede vriendin sinds de breuk. Eerder had hij een paar weken iets met actrice Julia Fox.