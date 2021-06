Ford Escort die Diana kreeg als verlovingscadeau van Charles op veiling verkocht

De zilveren 1.6 Ghia saloon was een verlovingscadeau van prins Charles aan Diana. Hij gaf het haar in mei 1981, twee maanden voordat ze trouwden. De auto kreeg al snel faam, omdat Diana erin reed als ze naar Charles polowedstrijden ging kijken. Toen ze bevallen was van prins William, in 1982, gebruikte ze de auto niet langer. Later werd die voor zesduizend pond verkocht aan een antiekdealer.

Lady Diana Spencer in de beroemde auto terwijl ze toekijkt hoe prins Charles polo speelt op Windsor Ⓒ Getty Images

De auto is twintig jaar in het bezit geweest van een fan van de royals, die er zo af en toe in reed en de geschiedenis ervan verborgen hield voor zijn vrienden. Nu is die via een online veilig verkocht aan een telefonische bieder. Op de motorkap staat een zilveren kikker, een kopie van de originele mascotte die Diana van haar zus Sarah kreeg en die Diana heeft bewaard toen ze de auto verkocht.