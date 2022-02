Green Day schrapt concert in Moskou vanwege invasie van Oekraïne

„Met pijn in het hart en in het licht van de huidige gebeurtenissen vinden we het noodzakelijk om onze aanstaande show in Moskou te annuleren”, liet de band in een verklaring weten. De band zegt te hopen dat er ooit een tijd komt waarin er weer in Rusland opgetreden kan worden.

Aan het slot van de verklaring roepen de bandleden hun fans op goed voor hun eigen veiligheid te zorgen.

Volgens Variety zijn er de komende maanden tientallen westerse acts die optredens hebben gepland in Rusland en Oekraïne. Het lijkt volgens de entertainmentsite onwaarschijnlijk dat de shows zullen plaatsvinden. Green Day is echter pas de tweede act die een concert annuleert. Afgelopen vrijdag blies AJR hun concert in Moskou af. De popact zou er oktober te zien zijn.