De Kinderen van Ruinerwold krijgt extra aflevering

Premium TV

Johan Derksen: Een incidentje kan er nog wel bij

Komende zomer mengt SBS6 zich in de talkshowoorlog met NPO1 en RTL4. Twee maanden lang zullen de Veronica Inside-mannen zeven dagen per week tot elkaar veroordeeld zijn. Opvallend, want een jaar geleden bezworen ze nog dat het onderling vertrouwen volledig kapot was en dienden ze hun ontslag in bij ...