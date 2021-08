William Rutten in gesprek met BN’ers: ’Gaat niet om effectbejag’

Het programma begon als onderdeel van Shownieuws. Met zijn archief als uitgangspunt maakte Rutten zelf aantekeningen voor de gesprekken. „Dat is nu nog steeds zo, daar zit niet ineens een heel team achter. What you see is what you get: ik voer open en eerlijke gesprekken. Op een plek die vertrouwd is: veel bekendheden fotografeer ik in mijn studio aan het begin van hun carrière en ik blijf ze volgen.”

Zo maakte hij op zijn 16e – Rutten is nu 51 – al zijn eerste plaat van Gerard Joling. „Ik wilde graag fotograaf worden en mocht mee met Het goede doel. Toen kwam ik overal terecht waar ook andere sterren waren. Dat is mijn ingang geweest naar de bladenwereld: ik kon aan de slag bij Hitkrant. Mijn moeder wilde liever dat ik mijn school afmaakte, maar Henk Westbroek heeft haar gebeld en verteld dat het een uitzonderlijke kans was. Gelukkig zag zij dat toen ook.”

Joling is een van de BN’ers in het programma, hij was ook online te zien. Nieuwe namen zijn toegevoegd, zoals Wendy van Dijk en André van Duin. „Bij het Televizierring-Gala zag ik hem twee jaar geleden met zijn man Martin. Ik was er om de winnaar te fotograferen, maar ze zaten zo mooi in de zaal dat ik een keer heb afgedrukt. Het gaat mij niet om effectbejag: ik heb getwijfeld of ik die foto zou laten zien. Maar André praatte zo mooi over Martin, dat ik het heb aangedurfd. Het beeld emotioneerde hem.”

Rutten heeft nooit zelf een plek in de spotlights geambieerd. „Als ik op tv ben, is het als ambassadeur van ons mooie vak. Niets doe ik geforceerd, ook niet in Op de gevoelige plaat. Ik ben geen Ivo Niehe die 86 talen spreekt. Het is een compliment dat de hoge bazen het ook op tv wilden.”

Op de gevoelige plaat is elke woensdagavond om 21.30 uur te zien op SBS6.