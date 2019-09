Sprookjes uit het regenwoud

— Een visuele verhalenbundel. Zo laat het project Congo Tales van de Nederlandse fotograaf Pieter Henket, wereldberoemd om zijn portretten van Lady Gaga voor haar debuutalbum The Fame, zich het beste omschrijven. Nooit eerder werden de volksverhalen uit het Afrikaanse Congobekken op schrift of in beeld vastgelegd. Nu baden de in foto’s gevangen sprookjes uit het tropisch regenwoud in Nederlands licht.