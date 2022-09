Premium Het beste van De Telegraaf

Garage voor auto’s én mensen Maakster documentaire ’De DS Keyser’ was soms in tranen

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Werknemer Jaap sleutelt aan een Citroën DS. Ⓒ Oldenstein Films

Een garagebedrijf met een hoog Malle Pietje-gehalte, die tevens dienst doet als werkplek voor mensen met een rafelrandje en fungeert als huiskamer voor Citroën DS-bezitters en buurtbewoners, sluit na veertig jaar de deuren. Dat is vastgelegd in de prijswinnende 2Doc: De DS Keyzer. „Ik ben meermaals in tranen geweest tijdens het filmen”, vertelt maakster Doret van der Sloot.