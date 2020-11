John Cleese onder vuur om tweet transgenders

De ophef begon toen iemand een tweet van Cleese van eind september aanhaalde waarin hij zijn steun uitsprak voor J.K. Rowling. De Harry Potter-schrijfster werd eerder dit jaar beschuldigd van transfobie om haar uitspraak dat ze niet wil dat genderidentiteit het idee vervangt van een biologisch bepaalde sekse.

Toen zondag iemand op Twitter hem om een statement over Rowling en transfobie vroeg, antwoordde Cleese: „Ik ben bang dat ik daar niet zoveel interesse in heb. Ik hoop dat ze gelukkig zijn en mensen hen goed behandelen. Maar op het moment richt ik me meer op de bedreiging van de democratie in Amerika, de corruptie in het Verenigd Koninkrijk, de vreselijke Britse pers en de onthullingen over politiegeweld.”

Een andere volger viel hem daarop aan en zei onder meer: „Waarom laat je mensen niet gewoon zijn wie ze willen zijn?” Cleese maakte toen de grap dat hij zich diep van binnen een Cambodjaanse politievrouw voelde en vroeg de volger of dat dan ook mocht. Toen iemand hem liet weten dat hij niets van transgenders begreep, beaamde de komiek dat. Wel voegde hij daar aan toe dat hij vindt dat ’vrouwen die ooit een man zijn geweest’ het niet tegen biologische vrouwen zouden moeten opnemen in sportwedstrijden.

In een latere tweet liet Cleese nog weten dat hij klaar was met het gebrek aan relativering op Twitter, ’en natuurlijk het complete gebrek aan een gevoel voor humor’.