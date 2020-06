Oranje-spelers gaan stuk om Derksen-grap Depay

Dat de Oranje-internationals geen fan zijn van Veronica Inside werd afgelopen week eens te meer duidelijk toen onder anderen aanvoerder Virgil van Dijk aankondigde dat de selectie heeft besloten geen interviews meer te geven aan het voetbalpraatprogramma. Dit omdat Johan Derksen vorige week een vermeende racistische grap had gemaakt over rapper Akwasi.

Wilfred Genee leek het daarom een goed idee om een aantal spelers van het Nederlands elftal uit te nodigen om maandagavond met Derksen de dialoog aan te gaan. De presentator van het programma kreeg echter nul op het rekest. „Helaas wilde niemand komen.” Uiteindelijk vond Genee in advocate Natacha Harlequin en oud-voetballer Dries Boussatta twee geschikte gesprekspartners die voor het tegengeluid moesten zorgen.

Polarisatie

Maar dus geen Van Dijk, Wijnaldum of Depay. Laatstgenoemde deelde in plaats daarvan op Instagram een foto van Derksen, afgebeeld als clown. „Haters zullen zeggen dat het is gefotoshopt”, schrijft de voetballer van het Franse Olympique Lyonnais er gekscherend bij. Met zijn creatie krijgt Memphis al snel de lachers op zijn hand. „Whahahahahah”, schrijft rapper Lil’ Kleine. Ook Feyenoorder Leroy Fer komt niet meer bij van het lachen en reageert met: „Hahahahahaha!!!!!” Georginio Wijnaldum houdt het bij twee lachende emoji’s, net als Justin Kluivert, Jetro Willems en oud-international Edgar Davids.

Maar daar blijft het ook wel bij, want het overgrote merendeel van de mensen dat reageert ziet er de humor niet van in. Zo wordt Depay onder meer verweten ’kinderachtig’, ’triest’ en ’laag’ te zijn. Zo schrijft iemand: „Jammer man, misplaatst van je. Hierdoor draag je alleen maar verder bij aan polarisatie in plaats van dat je met iemand een normaal gesprek aangaat. Laat je niet zo kennen, joh.”

Qatar

In de uitzending reageerde Derksen op de boycot van het Nederlands elftal. „Eerlijk gezegd neem ik die spelers van het Nederlands elftal helemaal niet serieus. Diezelfde jongens die nu een ethisch statement maken, staan dadelijk met z’n allen het Wilhelmus te zingen in Qatar. Henk ten Cate vond het geen slaven, want ’die mensen waren er uit vrije wil heengegaan’, maar ik heb vanmiddag nog even bij Amnesty International gekeken naar de definitie van een slaaf. Die mensen worden uit Bangladesh, India en Pakistan daarheen gehaald, omdat ze geld willen verdienen.”

(Tekst gaat verder na de video.)

Hij vervolgt: „Als ze komen, moeten ze meteen hun paspoort inleveren, ze worden dan in barakken – als beesten – ondergebracht, ze moeten de hele dag in de brandende zon werken. Ze krijgen vaak hun geld niet of pas als het stadion af is. Ze hebben hun paspoort niet en kunnen niet weg. Die mensen worden als slaaf mishandeld. Dat wordt gebagatelliseerd door de voetbalwereld. Maar: ’Derksen maakt een verkeerde grap: boycotten!’ En dadelijk allemaal het Wilhelmus zingen? Jongens, flikker op.”

Onsmakelijke strijd

De Snor benadrukt dat hij 39 jaar bij tijdschrift Voetbal International heeft gewerkt en al 22 jaar aanschuift in het voetbalpraatprogramma, dat in de loop der jaren een aantal keer van naam heeft gewisseld. „Iedereen in de voetballerij heb ik dus weleens op de teentjes getrapt, ze hebben een bloedhekel aan mij. Dus ieder woord wat aanvechtbaar is, grijpen ze aan. Dat begrijp ik heel goed. Wat ik me níet heb gerealiseerd – ik twitter niet en ik zit niet op Facebook, dus ik volg dat niet zo – is dat er een soort nationale, onsmakelijke strijd aan de gang is. Met bedreigingen over en weer, waar hele gezinnen bedreigd worden. Het is een socialmediaoorlog geworden.”

Derksen benadrukt het verschrikkelijk te vinden als een ’verkeerde grap’ van hem daar de oorzaak van is. „Dan vind ik dat heel vervelend. Maar ik vind overigens wel dat van een verkeerde grap iets heel groots wordt gemaakt, hoor, om dat zo aan te grijpen.”