Robert ten Brink sluit deuren Amsterdams café

„We nemen onze verantwoordelijkheid en roepen iedereen op hetzelfde te doen. Per slot willen we onze slogan niet te letterlijk nemen!”, schrijft Robert op Instagram met een knipoog naar zijn slogan ’Als ik toch sneuvel dan bij Heuvel’.

„Na dit euvel ben je weer welkom bij Heuvel”, aldus de RTL-presentator. Veel acteurs, cabaretiers en zangers maken zich op sociale media heel boos over het coronabeleid van het kabinet. Zij snappen dat theaters de deuren hebben moeten sluiten en dat grote evenementen zijn afgelast om de verspreiding van het virus te voorkomen. Maar zij snappen niet dat ondertussen Nederlanders nog wel massaal kunnen stappen in cafés en dat de scholen openblijven.

„Ik heb er alle begrip voor dat onze optredens, ook die in Nederland, voor de komende weken zijn geannuleerd”, schrijft Tröckener Kecks-voorman Rick de Leeuw. „Wel is het dan bizar om te constateren dat een week later de cafés in Nederland nog steeds altijd geopend zijn, waardoor onze bijdrage aan de oplossing compleet wordt geridiculiseerd. Of is er wetenschappelijke consensus dat het virus zich alleen bij concerten verspreidt en niet bij cafébezoek?”

Ook schrijver Özcan Akyol constateert dat het „uitgaansplein voor onze deur vol dronken mensen stond. Sommige cafés puilden uit. Ik heb niet de indruk dat iedereen de ernst van de situatie begrijpt. Als mensen hun verantwoordelijkheid niet nemen, moet de overheid duidelijker sturen, me dunkt.” Ook actrices Halina Reijn en Georgina Verbaan en NPO-coryfeeën Wouter van der Goes en Dominique van der Heyde delen soortgelijke boodschappen.

Tim Hofman roept zijn veelal jonge volgers ook op om zoveel mogelijk thuis te blijven en niet de kroeg in te gaan. „Noem me gekke Henkie, maar als we levens kunnen redden (..) dan is dat winst. Dat kan alleen als we elkaar niet de hele tijd opzoeken”, zegt hij op Instagram.