Code rood op vakantie? Deze sterren huren gewoon een privé-eiland af

Ⓒ foto’s: Getty Images

Met al die coronamaatregelen lokt een vakantie in zonnig Frankrijk niet aan, maar blijf je in Nederland, dan word je zomaar van de camping weggespoeld. Waar menig Nederlander zich druk maakt om een leuk reisje deze zomer, heb je als wereldster geen last van dergelijke perikelen. Dan huur je gewoon het privé-eiland Tagomago bij Ibiza af, met alle luxe van dien!