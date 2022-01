School vernoemt gebouw niet langer naar ’transfobe’ J.K. Rowling

De Boswells School in Chelmsford, Essex, zegt in een nieuwsbrief dat de ’meningen van de auteur over deze kwestie niet in overeenstemming zijn met ons schoolbeleid en onze schoolovertuigingen - een plek waar mensen vrij zijn om te zijn’. De school zegt met de verandering in te gaan op vragen van leerlingen en personeel. „Naar aanleiding van talloze verzoeken van studenten en medewerkers herzien we de naam van ons rode huis ’Rowling’ in het licht van de opmerkingen en standpunten van J.K. Rowling over transgenders.”

De nieuwsbrief stamt al uit juli 2021, maar kwam nu aan het licht door berichtgeving erover door Mail Online.

Ophef

De Britse schrijfster J.K. Rowling veroorzaakte in de zomer van 2020 een rel na een aantal uitspraken op Twitter over seks en transgenders. Het begon allemaal met haar reactie op een artikel over menstruatie. Rowling was het niet eens met de uitdrukking ’mensen die menstrueren’ en maakte bezwaar tegen het vermijden van het woord ’vrouwen’.

Veel Britten, waaronder ook de Harry Potter-acteurs en schrijvers uit Rowlings eigen agentschap, distantieerden zich vrijwel direct van de schrijfster.