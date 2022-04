Nederlanders niet in de prijzen bij Grammy’s: Zelenski spreekt publiek toe

Aan de Grammy voor Batiste zit ook een Nederlands tintje: muziekproducent Tearce Kizzo was onder zijn artiestennaam Kizzo nauw betrokken bij de totstandkoming van We Are. Nederlandse artiesten wonnen zelf geen prijzen.

Silk Sonic, het gezamenlijke R&B-project van Bruno Mars en Anderson .Paak, won de Grammy voor song van het Jaar, voor de single Leave The Door Open. Het duo versloeg in de prestigieuze categorie verrassend onder anderen de zangeressen Billie Eilish en Olivia Rodrigo. Die laatste won overigens wel in de categorie beste nieuwe artiest.

De Grammy Awards bestaan uit 86 categorieën, verdeeld over de verschillende muziekgenres. Muzikanten uit alle genres dingen mee naar de vier hoofdprijzen: album van het jaar, nieuwkomer van het jaar, song van het jaar en record van het jaar. Die laatste van de vier hoofdcategorieën was eveneens een prooi voor Silk Sonic.

Zelenski

De belangrijkste muziekprijzen van de wereld werden na twee jaar eindelijk weer in een volle zaal uitgereikt. De afgelopen twee edities was dat vanwege de coronamaatregelen onmogelijk. De Oekraïense president Volodimir Zelenski sprak het Grammy-publiek via een videoboodschap toe over de situatie in zijn land. Hij had het in de video onder meer over het contrast tussen muziek en de stilte „van vernietigde steden en gedode mensen.”

Zelenski spreekt de zaal toe. Ⓒ AFP

„Wij vechten tegen Rusland, dat een vreselijke stilte veroorzaakt met z’n bommen. De dodenstilte”, zei Zelenski. „Vul die stilte met je muziek. Vandaag nog. Vertel ons verhaal. Vertel de waarheid over oorlog, op televisie, op sociale media. Steun ons hoe je ook maar kan. Hoe dan ook, maar niet met stilte.”

Eigenlijk zouden de Grammy’s al in januari worden uitgereikt, maar de show werd verplaatst vanwege de coronapandemie. Ook werd gekozen voor een andere locatie: de MGM Grand in Las Vegas in plaats van Los Angeles.

Foo Fighters

De rockband Foo Fighters won, een week na het plotse overlijden van zijn drummer Taylor Hawkins, in drie categorieën: beste rockalbum, beste rocksong en beste rockoptreden.

De Nederlandse dj’s Afrojack en Tiësto vielen niet in de prijzen. De twee gingen op voor een Grammy in de categorie beste dance nummer, maar zagen het nummer Alive van Rüfüs Du Sol er met de winst vandoor gaan. Ook de Nederlandse componist Louis Andriessen won niet postuum een Grammy. De vorig jaar overleden muzikant was genomineerd in de categorie hedendaagse klassieke compositie.

Louis C.K.

Opvallend was verder de Grammy-winst van de Amerikaanse komiek Louis C.K., die in 2017 onder vuur kwam te liggen wegens seksueel wangedrag. Hij won in de categorie beste comedy-album. Op sociale media concludeerden veel mensen al snel dat de zogenoemde ’cancel culture’ blijkbaar helemaal niet bestaat.