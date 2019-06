Angelina Jolie redacteur bij opinieblad Time

De kersverse redacteur zag meteen haar eerste stuk online gepubliceerd worden, getiteld What We Owe Refugees, oftewel ’wat wij vluchtelingen schuldig zijn’. Jolie zal zich met name richten op verhalen over de wereldwijde vluchtelingenproblematiek, de daarbij horende conflicten en mensenrechten.

De Oscarwinnares houdt zich, als speciale ambassadeur van de Verenigde Naties, al jaren bezig met humanitaire zaken. Zo bezoekt ze regelmatig vluchtelingenkampen om te kijken wat er ter plekke nodig is voor de mensen daar.