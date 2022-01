Lucinda Riley’s ’Zevende zus’ bestverkochte boek 2021

De Top 100 werd bekendgemaakt tijdens de online Nieuwjaarstalkshow vanuit EYE Filmmuseum in Amsterdam, live bijgewoond door een select gezelschap. CPNB-directeur Eveline Aendekerk maakte de Top 100 van bestverkochte boeken bekend. Tegelijkertijd werden de cijfers over de boekenmarkt van het voorbije jaar gepresenteerd, die een omzetstijging laten zien, hoewel vooral de online verkopen daaraan bijdragen. De fysieke winkels leden onder meer onder de coronamaatregelen.

Kinderboek

Op de tweede plaats in de Top 100 staat De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy, vertaald door Arthur Japin, met 234.000 verkochte exemplaren. Daarmee is dit boek tevens het bestverkochte kinderboek van het jaar, dat overigens ook door veel volwassenen wordt gewaardeerd om de eenvoudige, maar wijze en troostrijke levenslessen. Vorig jaar bezette het nog de vierde plek.

Voor debutante Lale Gül was een notering op de derde plek weggelegd. Haar boek Ik ga leven, waarin ze afrekent met haar islamitische komaf, was goed voor 207.000 verkochte boeken. Dit debuut is daarmee het hoogst genoteerde oorspronkelijk Nederlandstalige boek. Het deed veel stof opwaaien, omdat Gül bedreigingen binnenkreeg wegens haar islamkritiek.

Lale Gül heeft met ’Ik ga leven’ de NS Publieksprijs gewonnen. De uitgave is daarmee het Boek van het Jaar 2021. In de Top 100 staat het op de derde plaats. Ⓒ ANP

Andere opmerkelijke titels uit de Top 100:

• Derksen van Michel van Egmond en Antoinnette Scheulderman is met de 4de plek het bestverkochte oorspronkelijk Nederlandstalige non-fictieboek.

• De brief voor de koning van Tonke Dragt is met de 6de plek het hoogst genoteerde oorspronkelijk Nederlandstalige kinderboek. Dit boek kwam voor het eerst uit in 1962 en werd in 2021 voor de ‘Geef een boek cadeau’-campagne heruitgegeven. In totaal staan er zestien kinderboeken in de Top 100, zes meer dan in 2020.

• Valse getuige van Karin Slaughter is met de 10de plaats het bestverkochte spannende boek. De nachtdienst van Esther Verhoef (16) is het bestverkochte Nederlandstalige spannende boek. Er staan in totaal veertien spannende boeken in de top 100.

• Naast Lucinda Riley, die met haar boeken vijftien keer in de Top 100 staat, waren er nog elf andere auteurs met meerdere boeken in de Top 100: Corina Bomann, Suzanne Vermeer, Raynor Winn, Michael Pilarczyk, Edith Eva Eger, Hanneke de Zoete, Jan Dijkgraaf, Stephen King, Charlotte Dematons en Yotam Ottolenghi.

Uit de bieb

In de Nederlandse bibliotheken was het meest uitgeleende boek De meeste mensen deugen van Rutger Bregman: 35.000 keer ging het over de balie. Ook vorig jaar was dit het populairste werk in de bieb. Ook op de plekken twee en drie staan oorspronkelijk Nederlandstalige boeken voor volwassenen. ’t Hooge Nest van Roxane van Iperen staat op 2 en De avond is ongemak van Marieke Lucas Rijneveld op de derde plek.

Op de kinderafdeling was Het leven van een loser van Jeff Kinney het meest uitgeleende kinderboek van 2021. Deze serie voert al jaren de boventoon in de bestsellerlijst.

Hoogste afzet in tien jaar

Eveline Aendekerk kwam met goed nieuws over de verkoopcijfers, maar had daarbij wel een punt van zorg over de fysieke boekwinkel, die uit het winkelstraatbeeld dreigt te verdwijnen. Die trend was al gaande en de opeenvolgende lockdowns deden de rest. „De hoogste afzet in tien jaar! Maar onder die mooie groei zit de zorg van het kleiner wordend aandeel van oorspronkelijk Nederlandstalig en het afnemend marktaandeel van de fysieke boekhandel. Beide kunnen een bedreiging vormen voor het cultureel literaire klimaat in Nederland. Daar zullen we als collectief alert op moeten zijn.”

Lezers kochten in 2021 totaal ruim 43 miljoen boeken, met een totale waarde van meer dan 647 miljoen euro. De afzet groeide met 5% en is daarmee de hoogste in tien jaar tijd. De boekenmarkt is in omzet met 8% gegroeid. De verkoop van kinderboeken en non-fictie steeg het sterkst.

Groei en krimp

Bij het online verkoopkanaal is de afzet met 19% gegroeid, het fysieke verkoopkanaal laat echter een krimp zien van 7%. Terwijl de boekenmarkt dus groeit laat de verkoop via het fysieke verkoopkanaal daling op daling zien. De verplichte winkelsluiting de eerste maanden van 2021 en vlak voor kerst heeft er ingehakt. In vergelijking met 2019 – het laatste ‘normale jaar’ – is de afzet in de fysieke boekwinkel in 2021 16% lager en de omzet 15% lager.

Toch is de consument loyaal aan de fysieke boekwinkel. Tussen de twee lockdowns in (week 17 tot en met 50) werden in 2021 méér boeken gekocht dan in dezelfde periode in 2019 en 2020.