Jarige Jeremy Clarkson: ’Ik ben een verspilling van bloed en organen’

In zijn column in The Times pent Clarkson zijn kijk op het ouder worden neer en schuwt hij ook zijn sterfelijkheid niet, een onderwerp waar hij erg bang voor blijkt te zijn. Hij vreest dat zijn eigen dood in schril contrast zal staan met de kalme en serene houding die hij bij anderen zag en stelt dat hij waarschijnlijk huilend de artsen zal smeken om een remedie te vinden, terwijl hij tegen de verpleegsters klaagt hoe oneerlijk alles is. Sowieso omschrijft hij zijn toekomst allesbehalve rooskleurig.

„Ik ben uitgeput, een verspilling van bloed en organen. En binnenkort ga ik in bed plassen, wat betekent dat ik ook nog eens mensen tot last zal zijn. Maar hoewel ik weet dat het feest bijna voorbij is en het snel tijd zal zijn om naar huis te gaan, zit ik gevangen door de medische wetenschap. Ik ben gedwongen een pad te bewandelen door onbekende wateren, een leven te leiden dat niemand in de hele menselijke geschiedenis ooit heeft geleid”, stelt hij melancholisch. Clarkson gelooft dan ook dat alle vooruitgang op medisch gebied ervoor zal zorgen dat hij ’langer blijft dan hij welkom is’.

Ook wat betreft zijn pensioen is hij niet al te optimistisch en verwerpt hij activiteiten als reizen en lezen, omdat hij niemand heeft om die dingen mee te bespreken ’omdat al je collega’s al dood zijn en kleinkinderen omgekocht moeten worden om tijd met je door te brengen’. Toch ziet hij in ieder geval twee positieve dingen aan het ouder worden. Zo stelt hij dat hij zich in ieder geval niet meer druk hoeft te maken over zijn uiterlijk en dat hij kan genieten van simpele dingen als een wandeling, iets wat hij eerder als nutteloos zag. „Ik denk dat dat de definitie is van ouder worden. Alle dingen die ik vroeger saai vond, zijn nu een fijne manier om de tijd te doden”, besluit hij.