Tom Cruise reageert op uitstel Top Gun: Maverick

„Ik weet dat veel van jullie hier al 34 jaar op wachten”, schrijft Tom over de film, het vervolg op Top Gun uit 1986. „Helaas zal het nu nog iets langer duren. Maar Top Gun: Maverick gaat in december de lucht in. Blijf veilig, allemaal.”

Top Gun: Maverick is de nieuwste op een lange lijst films waarvan de première is uitgesteld nu in een groot deel van de wereld de bioscopen dicht zijn.

De sequel liep al eerder vertraging op: ’Maverick’ zou eigenlijk in juli van 2019 uitkomen, maar de opnames van de vliegtuigscènes hadden meer voeten in aarde dan gedacht dus werd de première uitgesteld.