Joris Linssen wilde graag meedoen aan nieuwe serie Taxi

Joris Linssen vindt het leuk dat het programma Taxi weer terugkeert op televisie. Zo leuk dat de presentator zelf ook graag weer zijn ritjes had willen maken. „Ik zou het eigenlijk weer heel graag zelf hebben gemaakt”, zei Joris in gesprek met Lex Gaarthuis in de Radio 10-ochtendshow Ekdom in de Morgen. Hij liet daarbij in het midden of hij gevraagd was of niet.