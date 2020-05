Opnames GTST in juni hervat zonder coronaverhaallijn

Wel in een vorm die volledig coronaproof is. „De intieme scènes zijn de komende periode uit het script geschreven”, vertelde actrice Bo Maerten donderdag in RTL Boulevard. „Dus geen zoenscènes, knuffelen of iets overpakken van elkaar, want dat mag niet.”

Een verhaallijn over het coronavirus heeft het script niet gehaald. Kijkers krijgen volgens creatief producent Rohan Gottschalk al genoeg corona over zich heen in het dagelijks leven.

De voorlopig laatste aflevering van GTST is 28 mei te zien bij RTL 4. Fans kunnen hier alvast lezen wat er gaat gebeuren.