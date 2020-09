Cheer-ster beschuldigd van seksueel wangedrag

De zaak zou aan het rollen zijn gebracht door het bedrijf Varsity, de grootste commerciële onderneming binnen de Amerikaanse cheerleading-industrie. Dat zou op de hoogte zijn gebracht van mogelijk seksueel wangedrag van Harris en dit begin augustus hebben gemeld aan de autoriteiten.

De advocaat van Varsity heeft daarbij volgens USA Today screenshots aangeleverd waarin Harris onder meer aan iemand meldt dat hij een goede locatie heeft gevonden ’waar we dingen kunnen doen.’ Het gesprek vond in mei van 2019 plaats, Harris was toen 19 jaar.

Een woordvoerder van de cheerleader gaf maandag een reactie aan Variety: „We ontkennen met klem de beschuldigingen die zijn gedaan aan het adres van Jerry Harris. Hij benadrukt dat Harris een tiener was ten tijde van het vermeende wangedrag. „We zijn ervan overtuigd dat als het onderzoek is afgerond, de waarheid boven water komt.”