Ryan Seacrest ontkent gezondheidsproblemen

Tijdens de American Idol-finale zondagavond leek Seacrest op een bepaald moment niet meer uit zijn woorden te komen. Ook dachten fans te zien dat zijn ene oog groter was dan het andere. Op Twitter vroeg een aantal van hen zich af of hij een tia had gehad. De zorgen groeiden toen Seacrest maandag afwezig was bij zijn talkshow Live With Kelly And Ryan.

„Zoals zoveel mensen op dit moment, went Ryan nog aan het nieuwe normaal en de werk/thuis-balans die daarbij hoort, en aan de stress die een liveshow vanuit huis met zich meebrengt”, aldus de woordvoerder van de host tegenover People.

„Na zijn programma’s Live With Kelly And Ryan, American Idol, On Air With Ryan Seacrest en de Disney Family Singalong-specials heeft hij rust nodig. Vandaar dat hij vandaag een welverdiende vrije dag had.”