Clooney’s hebben Julia Roberts gered van ’extreme eenzaamheid en wanhoop’

Roberts en de Clooney’s waren allebei op het Australische Hamilton Island voor de opnames van de nog te verschijnen film Ticket to Paradise, waar beide filmsterren in te zien zijn. „De opnames waren midden tussen de wilde vogels”, legt Clooney uit in het interview. „Julia sliep in het huis onder dat van mij, Amal en de kinderen. ’s Ochtends vroeg deed ik alsof ik een vogel was en riep ik ’Caa-caa’. En dan deed Julia hetzelfde. Daarna brachten we haar een kopje koffie. Voor mijn kinderen was ze tante Julia.”

Voor Roberts was het contact met de Clooney’s zeer prettig. „We zaten geïsoleerd in een bubbel. Ik ben nog nooit zo lang weggeweest van mijn familie. De laatste keer dat ik zo’n lange tijd mijn familie niet heb gezien, was toen ik 25 was.”

Roberts en Clooney zijn beide tevens producent van de film Ticket to Paradise. De film komt in september uit in Australië en het Verenigd Koninkrijk. Een maand later verschijnt de film in de Verenigde Staten. De film vertelt het verhaal van twee gescheiden ouders die hun dochter achterna reizen naar Bali om te voorkomen dat ze trouwt met een jongen die op het eiland woont.