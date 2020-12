Britney Spears zet opnieuw schaar in haar haar

„Ik heb mijn haar geknipt!”, schrijft de zangeres trots op Instagram. „Je weet wat ze zeggen: weg met het oude en klaar voor iets nieuws! Laten we bidden.” Britney’s vriend Sam Asghari is in elk geval blij met haar nieuwe kapsel: „Ik vind het geweldig”, reageert hij onder haar foto.

Ook haar fans zijn enthousiast, maar er zijn opnieuw zorgen over haar welzijn. „Ik weet dat het normaal is om je haar te knippen, maar eerlijk gezegd zorgt de sfeer van je account ervoor dat ik me zorgen om je maak”, schrijft iemand. „Er zit geen leven in haar ogen”, reageert een ander. Verschillende fans geloven bovendien niet eens dat dit Britney is.

Eerder deze week werd bekend dat Britney Spears en haar vader Jamie elkaar niet meer gesproken sinds de zangeres in augustus de rechter verzocht dat hij opstapt als curator. Britney staat al sinds haar mentale inzinking onder toezicht van haar vader. Hoewel de zangeres door de jaren heen al geregeld heeft geprobeerd dit te veranderen, is de relatie pas in de laatste maanden bekoeld. „Ik hou van mijn dochter en ik mis haar heel erg”, vertelde Jamie aan CNN. „Als een gezinslid speciale zorg en bescherming nodig heeft, moeten gezinnen daar iets aan doen, zoals ik de afgelopen twaalf jaar heb gedaan.”