AvroTros reageert op ’nare’ songfestivaldeelname Joan Franka

Zo schetst de 33-jarige zangeres dat haar moeder en zus een van de twee weken niet mee mochten naar Azerbeidzjan, waar het Eurovisie Songfestival toen gehouden werd. Franka zegt in Better Than Ever erom gesmeekt te hebben dat haar moeder mee mocht. Dat mocht niet, maar volgens de zangeres mocht ze wel een stylist, iemand voor haar haar en make-up en zelfs een nagelstylist meenemen als ze dat wilde. En gedurende de week dat haar familie wel aanwezig was, kon zij hen amper zien vanwege allerlei verplichtingen. Die week omschrijft Franka als erg eenzaam.

Op de dag van haar optreden mochten Franka’s moeder en zus niet backstage bij haar zijn, zegt ze. Ook de veelbesproken indianentooi die Franka droeg, wilde zij naar eigen zeggen niet dragen. Dat zou echter wel hebben gemoeten en de zangeres voelde zich niet in de positie om daar nee op te zeggen.

„Joans ervaringen gaan elf jaar terug en we kunnen niet meer terughalen hoe een en ander toen verlopen is”, aldus de woordvoerder, in een reactie op de uitspraken van Franka. „Ik kan wel zeggen dat het songfestival inmiddels een uiterst professioneel project is waarbij artiest en AvroTros nauw samenwerken om Europa te veroveren. Gelukkig zien we dat deze aanpak ook succesvol is.”