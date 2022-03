’Justin Bieber compleet in paniek door ziekenhuisopname Hailey’

„Justin heeft iedereen die hij kent gebeld of geappt met de vraag voor haar te bidden en hij is geen moment van haar zijde geweken. Daarbij heeft hij tegen iedereen gezegd dat Hailey zijn rots in de branding is en hem heeft gered uit een donkere periode. En dat hij haar elke dag opnieuw waardeert en onvoorwaardelijk van haar houdt”, aldus een bron.

„Het heeft hem echt ontzettend geraakt, ineens werd de persoon van wie hij het meest houdt onwel. Dat is je grootste nachtmerrie, zeker omdat Hailey pas 25 jaar is. Dan verwacht je zoiets niet, maar toch kreeg ze een klein bloedstolsel in haar hersens. Gelukkig is ze nu weer thuis en zal Justin er alles aan doen om haar gezond en veilig te houden. Hij kan zich geen leven zonder haar voorstellen.”