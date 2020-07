’Mijn hele leven al uitgescholden, vooral door mensen met migratie-achtergrond’

Volgens Mischa wordt ze haar hele leven al uitgescholden voor ’k*tchinees, loempia, of sambalbij’. „En vele Aziatische Nederlanders met mij. Dit gebeurt vooral door mensen met een migratie-achtergrond. Onbegrijpelijk, maar helaas de realiteit.” Ze laat weten dat ze dit niet doet om medelijden te krijgen, maar wel om te laten merken dat de scheldwoorden als kwetsend worden ervaren.

Actrice Miryanna van Reeden noemt het ’afschuwelijk’ en uit haar onbegrip. Anderen delen hun eigen ervaringen. Mischa waardeert de bijval, al was er ook ’onenigheid en boosheid’. „Variërend van: ’Eindelijk iemand die het hardop zegt’, tot ’K*tchinees naar iemand roepen is gewoon humor’ en alles ertussen in.” Ze bedankt dan ook voor alle reacties. Ze is blij met de discussie die haar opmerking heeft opgeleverd. „Zolang er discussie is, is er beweging.”