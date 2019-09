Make-up hielp Lady Gaga over haar onzekerheid heen

„Ik kamp mijn hele leven al met onzekerheden, die voortkomen uit de periode dat ik jong was en gepest werd. En dat gevoel keert nog weleens terug. Dan doe ik make-up op, waarna ik me een superheld voel met vleugels. Toen ik Lady Gaga werd, kwam dat door make-up. De kracht van make-up kan je veranderen als je je down voelt”, aldus Gaga.

Sarah Tanno, de visagiste van de superster, heeft Gaga meerdere malen opgepept tijdens het opmaken. „Dan tilde ze me op van de grond, waar ik huilend op lag. Ze zette me in de stoel en zei: „Ik ga je gezicht omtoveren.” Terwijl ze dat deed, huilde ik maar door. Ze stelde me gerust en zei dat alles goed zou komen.”

In juni maakte Lady Gaga bekend haar make-up te lanceren, genaamd Haus Laboratories. Fans kunnen haar lijn vanaf 17 september kopen.