Frank Dane presenteert première docuserie André Hazes in Tuschinski

In zijn middagshow belde Dane met Hazes. In het begin van het gesprek lieten de twee niet los waar zij precies over belden. „Het is heel simpel. Het is gewoon de mensen welkom heten en dan heel lief over mij praten. Ik heb zoveel vijanden, ik heb jou echt nodig”, zei Hazes in het gesprek. „Er is maar een iemand van wie ik alles accepteer en die ik echt heel graag mag. En dat meen ik uit de grond van mijn hart en dat ben jij”, ging Hazes door.

Dane vroeg vervolgens gekscherend of Hazes hem nodig had omdat hij hem zo aardig vond of omdat hij niemand kon vinden. „Echt omdat ik niemand kan vinden”, grapte Hazes. Dan legt Dane zijn publiek en sidekick eindelijk uit waar het gesprek over gaat. „Hij belde mij vanmiddag of ik dat wil presenteren, maar dat is niks voor mij. Dan sta ik op zo’n podium met allemaal genodigden in driedelig pak. Dat is niks voor mij”, aldus Dane. „Maar ik ga het doen, André”, verzekerde hij de zanger. „Ga je het doen? Dank, vriend. Je hebt me gered”, reageerde hij blij, waarna hij snel ophing.

Verslavingen

De documentaire is vanaf 20 oktober te zien bij Videoland. Een dag eerder gaat de serie, genaamd André Hazes, in première in Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam.

In André Hazes staan de problemen met verslavingen die Hazes in zijn leven heeft gekend centraal. Deze zomer ging het gerucht dat een hereniging met Monique Westenberg, de moeder van zijn kind André, een onderwerp zou zijn. Zij ontkende echter weer samen te zijn met de zanger.