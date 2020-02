Nicolette Kluijver en man gaan na acht jaar scheiden

Het nieuws komt een jaar nadat Kluijver plotseling een foto online zette waarin ze haar scheiding al aankondigde. „Het beste wat je soms kunt doen als je van iemand houdt, is ze laten gaan. We zullen de beste vriendjes blijven”, schreef ze, waarna het bericht weer offline ging.

De twee lieten daarna weten te knokken voor hun huwelijk. Kluijver maakte toen via haar management bekend dat haar ziekte een grote impact had op het gezinsleven en huwelijk. In 2017 werd bij de presentatrice het voorstadium van longkanker ontdekt.

Kluijver en Staudt hebben drie kinderen: dochter Isabella en de tweeling Ana-Sofia en Jesse Joost. De twee gaven elkaar in 2012 het jawoord.