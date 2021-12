Vlaamse succesmusical 40-45 in voorjaar 2023 in Nederland

De voorstelling is in Vlaanderen met 750.000 verkochte tickets een groot succes. Volgens Verhulst was Joop van den Ende bijna vijf jaar geleden bij de première en was die meteen enthousiast. „Twee dagen daarna kreeg ik een prachtige brief van Joop vol superlatieven dat hij het een van de mooiste dingen vond die hij ooit had gezien. En ik denk dat hij heel wat heeft gezien. Hij wilde heel graag de voorstelling naar Nederland brengen. We zijn ondertussen bijna vijf jaar later en nu gaat het gebeuren.”

Toch moeten fans nog even wachten. De voorstelling over ’twee broers die elk een totaal verschillende keuze maken tijdens de oorlog’ zal in het voorjaar van 2023 te zien zijn. Eerder werd de Nederlandse show aangekondigd voor eind 2022. Het stuk, dat geproduceerd wordt door Studio 100 en het bedrijf Medialane van Joops dochter Iris van den Ende, is herschreven naar de Nederlandse oorlogssituatie.