Hoger beroep mishandelingszaak Raymi Sambo dient op 6 oktober

Eind 2020 kreeg Sambo een werkstraf van honderd uur voor de mishandeling van een vrouw tijdens oud en nieuw. Ook moet Sambo een schadevergoeding van ruim 6000 euro betalen. Eerder ging 23 juni rond als nieuwe zittingsdatum, maar die bleek niet te kloppen.

„De cliënte ziet het hoger beroep met veel vertrouwen tegemoet. Zeker ook omdat met enige regelmaat in hoger beroep zwaarder wordt gestraft dan in eerste aanleg”, laat Diekstra weten.

Sambo, bekend van onder meer de tv-series All Stars, SpangaS en Zoop, kwam in januari 2020 groot in het nieuws nadat er beelden waren verschenen waarop hij een vrouw mishandelt. Het slachtoffer hield aan deze nieuwjaarsnacht een hersenschudding en gebroken neus over, liet haar advocaat weten.