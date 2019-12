Actrice Jane Fonda opnieuw opgepakt

Vanwege deze herhaalde arrestaties hangt haar nu een straf boven het hoofd. Sinds begin oktober neemt Fonda deel aan de zogeheten ’Fire Drill Fridays’ over de klimaatcrisis – dit keer op vrijdag in een gebouw met kantoren van vijftig Amerikaanse senatoren.

De Oscar-winnares werd zaterdag 82 jaar. De actrice (The China Syndrome, Grace and Frankie) is al tientallen jaren politiek actief. Ze was een van de bekendste activisten tegen de oorlog in Vietnam in de jaren zeventig. In die tijd bekritiseerden veel conservatieve Amerikanen haar als „Hanoi Jane.”