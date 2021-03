Buckingham Palace start onderzoek naar ’pestgedrag’ Meghan

The Times publiceerde dinsdagavond een artikel waarin oud-paleismedewerkers verklaren dat het toenmalige communicatiehoofd van Meghan en Harry een klacht heeft ingediend bij de secretaris van prins William. Daarin staat dat de hertogin twee persoonlijke assistenten de deur had uitgewerkt en een derde medewerker het leven zuur maakte.

Een woordvoerder van Buckingham Palace laat in een verklaring weten: „We zijn duidelijk zeer bezorgd over beschuldigingen naar aanleiding van beweringen van voormalige medewerkers van de hertog en hertogin van Sussex. Ons HR-team gaat de omstandigheden die in het artikel worden geschetst onderzoeken.”

Verdrietig

De betrokken werknemers, inclusief degenen die het paleis hebben verlaten, zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Dit om te zien of er lessen kunnen worden geleerd. „Het Koninklijk Huis voert hierover een aantal jaren een beleid en daarin is er geen ruimte voor pesterijen of intimidatie op de werkvloer.”

In Harper’s Bazaar vertelt haar woordvoerder dat Meghan diep is geraakt door de aantijgingen. „De hertogin is verdrietig over deze nieuwe aanval, vooral omdat zij zelf het doelwit van pestgedrag is geweest en ze zich erop toelegt om mensen te steunen die pijn en trauma hebben meegemaakt”, zo luidt het statement. „Ze is vastbesloten om haar werk voort te zetten om over de hele wereld meer medeleven te creëren en zal ernaar blijven streven om een voorbeeld te zijn voor wat goed is en wat iets goeds doen betekent.”