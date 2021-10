’De veroordeling’ wint Gouden Kalf voor Beste Film

In het eerste jaar dat er bij de acteerprijzen geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen vrouwen en mannen, ging Fedja van Huêt met de eer strijken. Hij ontving zijn derde Gouden Kalf voor zijn hoofdrol als journalist Bas Haan in De veroordeling, een film over de Deventer moordzaak.

Yorick van Wageningen, die in De veroordeling de rol van de ten onrechte in diskrediet gebrachte Michael de Jong speelt, werd gelauwerd voor de beste bijrol in een speelfilm. Saillant, omdat deze acteur één van de grootste criticasters was van het nú invoeren van genderneutrale acteerprijzen. Hij zegde er zelfs zijn lidmaatschap voor op van de Dutch Academy For Film (DAFF), die het gros van de Gouden Kalveren toekent.

Van Wageningen was zelf ook niet aanwezig om zijn prijs in ontvangst te nemen, maar liet dat over aan de échte Michael de Jong, de man die tegen wil en dank bekend werd als ’de klusjesman’. Hij bedankte het filmteam en de acteur die hem vertolkte voor hun inzet, die bijdroeg aan eerherstel voor hem en zijn toenmalige echtgenote.

Ook twee van de drie andere acteerprijzen gingen naar mannen. Werner Kolf won met zijn optreden in Commando’s het Gouden Kalf voor de beste hoofdrol in een dramaserie. Michel Sluysmans zag zijn bijrol in de dramaserie The spectacular bekroond. De enige actrice die werd bekroond was Laura Bakker, voor haar rol in de korte film Heartbeats.

De slag om de Schelde kwam er vrijdagavond nogal bekaaid af en werd enkel bekroond in technische categoriën: Beste Camera, Beste Montage, Beste Production Design, Beste Costume Design en Beste Sound Design. Regisseur Matthijs van Heijningen, scenarist Paula van der Oest en producent Alain de Levita vielen echter buiten de boot.

De prijs voor de Beste Regie ging naar Sabine Lubber Bakker en Niels van Koevorden voor het drama Kom hier dat ik u kus. Het Gouden Kalf van het publiek ging vrijdagavond naar Bon Bini: Judeska in da house. Mocro Maffia werd verkozen tot Beste Dramaserie.