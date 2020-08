De zomer van... Khloé Kardashian

Waar: Khloé is met dochtertje True erop uitgetrokken naar de Turks- en Caicoseilanden bij de Antillen. Nog even wat kwaliteitstijd met haar dochtertje nu ze Tristan Thompson, de overspelige vader van True, straks mogelijk weer in haar leven toelaat.

Wat doen ze daar zoal: Vooral werken aan hun moeder- en dochterband dus en dat werkt in Kardashianstijl natuurlijk extra goed als je dan beiden gekleed bent in matchende Burberry-zwemoutfits. Verder trekt het water en laat Khloe alle verplichtingen daarbij mooi even achter zich. Zelfs telefoons zijn even verboden terrein (behalve dan natuurlijk om plaatjes mee te maken en die later te posten).

Bijkomen van: Niet alleen van al de cosmetische ingrepen die ze de laatste tijd naar verluidt zou hebben ondergaan om haar zussen te kunnen bijhouden in de beautyrace. Hun show heet immers niet voor niets Keeping Up with the Kardashians en dat betekende dat ook Khloé de nodige verbouwingen aan lichaam en gezicht moest laten doen, zodat haar vroegere zelf nog amper herkenbaar is.

Tel daarbij op de roerige jaren sinds de geboorte van haar dochtertje in 2018. Zo moest ze eerst zijn vreemdgaan vlak voor de bevalling van hun dochtertje verwerken, twijfelde ze maandenlang of ze hem moest vergeven of vaarwel moest zeggen, kwam ze er in 2019 achter dat hij gezoend had met haar zusjes beste vriendin Jordyn Woods en besloot ze onlangs toch weer hem nog een kans te geven. Geen wonder dat ze het even nodig had zich terug te trekken met misschien wel het enige ’ware’ in haar leven: dochter True.