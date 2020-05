Fans woest: NikkieTutorials uit Songfestivaluitzending ’geweerd’

Zo laten fans van NikkieTutorials uit Spanje, Frankrijk, Italië, Australië en Polen weten dat ze hun idool niet hebben gezien. Poolse fans zijn woedend. Ze stellen dat Nikkie expres uit de show geweerd zou zijn, omdat ze transgender is. „Aardige manipulatie”, suggereert iemand.

Meer voor de hand liggend lijkt de verklaring dat zenders op die momenten naar reclame overschakelden en daar op andere momenten tijdens de uitzending geen gelegenheid voor hadden; tijdens reguliere Songfestivals gebeurt dat vaak als er naar de Green Room wordt geschakeld, maar daar was in in dit geval geen sprake van.

NikkieTutorials lost het zelf nuchter op: op Twitter deelt ze een video met haar fans zodat die alsnog alle momenten met haar kunnen zien.