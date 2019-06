Hadewych Minis kondigt theatertour aan met naaktfoto

Hadewych gaat, begeleid door het Matangi Quartet, verschillende hits en andere liedjes zingen van Nederlandse zangeressen, waaronder van Trijntje Oosterhuis, Anouk, Edsilia Rombley en Davina Michelle. Ook vertaalt ze sommige liedjes naar monologen.

De voorstelling is vanaf 20 december te zien in verschillende theaters. Zo reist de actrice onder meer langs De Kleine Komedie in Amsterdam, het Flint Theater in Amersfoort en De Oosterpoort in Groningen. Kaartjes zijn al te koop.

De afgelopen maanden stond Hadewych ook al in het theater. Vorige maand sloot ze haar soloshow Minis Plus af in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.