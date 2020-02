Harry en Meghan zijn weer terug in Canada

Prins Harry en zijn echtgenote Meghan zijn weer veilig thuis in hun tweede thuis Canada. De hertog en hertogin van Sussex landden vrijdag op Victoria Airport in British Columbia, blijkt uit foto's die de Daily Mail zaterdagavond heeft gedeeld. Het was de eerste keer dat de twee samen werden gefotografeerd sinds ze een stapje terug hebben gedaan binnen het Britse koningshuis.