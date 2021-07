Monic Hendrickx is bang voor botox

„Ik zat laatst in een programma waarin ik de enige bleek te zijn die geen oogcorrectie had gehad. Ik heb daar geen oordeel over, doe vooral waar je gelukkig van wordt, maar ik geloof niet dat geluk zit in een rimpel meer of minder”, aldus Hendrickx. „Dat zit in je hormoonhuishouding, of je fit bent, gezond, een fijne relatie hebt. Ik ben ook echt bang voor botox. Sowieso voor al het frotten aan een gezond lichaam.”

De actrice heeft wel ooit haar oren laten rechtzetten, maar dat was geen goede ervaring. „Ik vond dat héftig! Het voelde onnatuurlijk en ik was continu bang dat het zou mislukken. Ik vind die hele industrie ook geen goed voorbeeld voor onze kinderen: al die jonge meiden die al botoxen, borsten vergroten en lippen laten volspuiten. Zo zonde.”

De 54-jarige Hendrickx heeft er vrede mee dat „het gaat hangen” en dat ze rimpels krijgt. Dat hoort volgens haar bij de leeftijd. „Dat verval is niet leuk, maar ik kijk liever naar mooie, oudere vrouwen als Hedy d’Ancona en Sonja Barend dan naar iemand als Nicole Kidman. Dat is een heel goede actrice, daar gaat het niet om, maar ze kan haar gezicht gewoon niet meer bewegen.”